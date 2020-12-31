شاهد .. قميص منتخب مصر لكرة اليد قبل انطلاق المونديال

ويواصل منتخبنا تدريباته القوية استعدادا للمنافسات خلاله معسكره المغلق الذي انطلق السبت الماضي بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا ، وامس نقل منتخبنا تدريباته للصالة الرئيسية باستاد القاهرة استعدادا لتجربتي اليابان الوديتين ضمن برنامج استعداده للمونديال المقرر لهما 5 و 7 يناير .
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