نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف كافاني 3 مباريات بسبب العنصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إيقاف إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه استرليني (136590 دولارا) بعد أن أقر بمخالفة اللوائح باستخدام كلمة تنطوي على "عنصرية" الشهر الماضي.

واستخدم مهاجم أوروغواي البالغ عمره "33 عاما "كلمة "زنجي" في تعليق على "إنستغرام" بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر قبل أن يعتذر عن الواقعة.

وسيغيب كافاني عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري أمام أستون فيلا وكذلك عن مواجهة الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي ومباراة كأس الاتحاد أمام واتفورد بسبب عقوبة الإيقاف.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان : التعليق الذي ظهر على حساب مهاجم مانشستر يونايتد كان مهينا ومسيئا وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف لوائح الاتحاد الانجليزي. وأضاف الاتحاد أنه سيتعين على كافاني أيضا الخضوع لبرنامج تثقيفي ضمن العقوبة.

وقال يونايتد إن كافاني قرر عدم الطعن على الاتهام احتراما لحملة الاتحاد الانجليزي لمناهضة العنصرية في كرة القدم. وتابع النادي في بيان : رغم اعتقاده الصادق بأنه كان يرد بكل ود على رسالة تهنئة من صديق مقرب اختار كافاني عدم الطعن على هذا الاتهام. يثق النادي أن لجنة التأديب المستقلة ستوضح في حيثيات القرار أن إدينسون كافاني ليس عنصريا ولم يكن هناك أي نية عنصرية وراء التعليق.