نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابات تضرب تليفونات بني سويف قبل لقاء الألومنيوم بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت الإصابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف قبل لقاء الألومنيوم مساء السبت المقبل بمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

حيث يفتقد الفريق الأول جهود ظهيره الأيمن أحمد مصطفى "بندق" للإصابة بشد في العضلة الأمامية.

كما يفتقد الفريق أيضا جهود الثنائي إسلام علي، وعمر جهاد عن المباراة لإصابتهم بشد بالعضلة الخلفية.

وانهى التليفونات مساء اليوم مرانه الختامي قبل لقاء الألومنيوم مساء السبت المقبل، وقد أدى الفريق مرانه بمدينة قنا.

حيث فضل مسؤلي النادي والجهاز الفني للفريق بقيادة محمد جمال عدم العودة لبني سويف بعد لقاء نادي قنا مساء الاثنين الماضي، وذلك لضيق الوقت وتحاشيا لحدوث إرهاق اللاعبين بجانب توفيرا للنفقات.

ويحتل تليفونات بني سويف المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط فيما يحتل الألومنيوم المركز الخامس برصيد 10 نقاط.