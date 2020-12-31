شفاء ثنائي منتخب الشباب من الإصابة بفيروس كورونا

تعافى اثنان من لاعبي منتخب الشباب من الإصابة بفيروس كورونا.

وثنائي منتخب شباب الفراعنة المتعافان هما: إبراهيم عادل ومحمود صابر لاعبا بيراميدز ومنتخب الشباب.

كانت الإصابة بفيروس كورونا التى ضربت صفوف منتخب الشباب بتونس للمشاركة ببطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا أدت إلى الانسحاب من البطولة.

وأعلن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن مشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال افريقيا المؤهلة للنهائيات الإفريقية حدد بالتفصيل أوجه القصور في الإجراءات الاحترازية الصحية من خلال وجود قصور في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسبب عدم اهتمام الجهاز الطبي بإلزام جميع اللاعبين بالتنفيذ وفقا للبروتوكول أو التتبع للحالات التي خالطت المدير الإداري وإداري الفريق الذين ثبتت إيجابية مسحاتهم قبل السفر.

وصدر قرار اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما أسفرت عنه مشاركة منتخب الشباب ببطولة شمال افريقيا المؤهلة للبطولة الإفريقية وقد تشكلت اللجنة من المستشار حسين حلمي المستشار القانوني والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة .

وقامت اللجنة للوصول إلى الحقائق بطلب تقارير من الدكتور جمال محمد علي رئيس البعثة والكابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب والكابتن عادل محفوظ إداري المنتخب ووليد ماهر المنسق الإعلامي.

وقام المستشار القانوني حسين حليم بإجراء التحقيق اللازم للتوصل إلى حقيقة الملابسات التي أحاطت البعثة وتم استدعاء كل من الدكتور وليد منظور طبيب البعثة.

كما تم طلب تقارير من أعضاء اللجنة لتقييم التقارير المقدمة ومقارنتها بالوضع الأمثل في ضوء القرارات واللوائح الخاصة بسفر البعثات وكذلك القواعد الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها وتم إعداد تقارير من الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات والدكتور محمود سعد المدير الفني للمنتخب وأحمد محب المدير المالي للاتحاد.