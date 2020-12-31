صحيفة فرنسية: سانت إتيان يضع مصطفى محمد على رأس أولوياته

أكدت تقارير صحفية فرنسية، مساء اليوم الخميس، إن نادي سانت إتيان الفرنسي يريد حسم تعاقده مع الدولي المصري مصطفي محمد نجم نادي الزمالك. وأشارت صحيفة "le10spor" الفرنسية، إلى أن كلود بويل المدير الفني لفريق سانت اتيان يريد تعزيز الجانب الهجومي في الفريق بعد رحيل ويسلي فوفانا حيث يضع النادي مصطفي محمد على رأس أولوياته.

وذكر موقع " but football club" الفرنسي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على رحيل مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وأضافت الموقع الفرنسي، أن سبب موافقة الزمالك على رحيل مصطفى محمد، حاجة النادي المصري الملحة إلى الأموال في الوقت الحالي. وتابع الموقع الفرنسي، أن مسؤولي نادي سانت إيتيان متواجدون حاليا في القاهرة لوضع اللمسات النهائية على الصفقة". وأشار الموقع، أن الصفقة لم تحسم حتى الآن، لكن مسؤولي نادي سانت إيتيان يسيرون في الاتجاه الصحيح. وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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