رونالدو يهدي قميصه لـ السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي

أهدى الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، قميصه هدية للنجم السوري عمر السومة قائد الأهلي السعودي.

ونشر السومة عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، صورة القميص الذي أهداه رونالدو له وكتب: «كل واحد عنده شخص في مجاله يعتبره مثله الأعلى، وكريستيانو مثلي الأعلى للاعب المتكامل، شكرًا كريستيانو».

وكان السومة اقتنص لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي، خلال مباراة الأهلي والفتح، بعدما تخطى عدد أهداف ناصر الشمراني نجم الهلال والشباب السابق صاحب الـ126 هدفًا.

وانضم السومة للأهلي السعودي قادما من القادسية الكويتي في موسم 2014 /2015.

وكان طارق كيال المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي قد أكد ملف تجديد عقد المهاجم السوري عمر السومة مع الفريق بات محسوما.