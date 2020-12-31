إشادة كبيرة بالحفل الغنائي لـ كورال المكتبات بالأهلي

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة نجاحًا كبيرًا للحفل الغنائي السنوي الذي قدمه كورال النادي، وذلك وسط حضور مكثف من جانب أعضاء النادي الذين أشادوا بالمستوى المتميز لأعضاء كورال الأهلي.

وقدم كورال النادي، بقيادة ابتسام شوقي، عروضًا غنائية متنوعة، اشتملت على الأغاني الوطنية والتراثية والأغاني الخاصة بالأهلي، وسط تفاعل كبير من جانب الأعضاء من مختلف الأعمار.

وحرصت ولاء عبد الرازق، مديرة إدارة المكتبات، على التنسيق مع الإدارة التنفيذية والإدارات المعنية لعمل الترتيبات اللازمة، التي أسهمت في خروج الحفل بصورة ناجحة.