نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر الميداني يعود لدفاع الاتحاد السكندرى أمام الطلائع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإتحاد السكندرى غداً، استعدادته لمباراة طلائع الجيش المقرر لها فى الخامسة مساء السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز.

وأصبح فى حكم المؤكد مشاركة المدافع السورى عمر الميدانى العائد من الإصابة أمام الجيش بعد إصابة الجاميكى داميون لوى ومحمد عطوة.

وتضم قائمة المصابين بالفريق كلا من حسام عاشور و السيد سالم بخلاف داميون لوى ومحمد عطوة.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس عشر فى جدول المسابقة برصيد ٤ نقاط بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة .