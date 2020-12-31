نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 مباريات في إفتتاح دوري القسم الرابع بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية والنصف من عصر الجمعة، 6 مباريات في إفتتاح الموسم الجديد لمسابقة دوري القسم الرابع لكرة القدم 2020-2021 بالمنوفية.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من، نادي أشمون مع كفر الشيخ ابراهيم، بملعب مركز شباب أشمون.

ويحل مركز شباب شبرابخوم ضيفاً على نادي قويسنا، بملعب مركز شباب قويسنا. ويقام بملعب ميت خلف، مباراة مركز شباب ميت عافية مع وطني بركة السبع. وفي المجموعة الثانية، يلعب مركز شباب أبشيش مع مركز شباب أشمون، وذلك على ملعب مركز شباب الباجور. ويلتقي نادي الشهداء مع مركز شباب قويسنا، بملعب مركز شباب الشهداء. ويقام بستاد شبين، لقاء فريق الشنواني مع نادي تلا الرياضي.



ويقام القسم الرابع من 12 فريق، موزعين على مجموعتين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لخوض دورة رباعية بنظام الذهاب والإياب من 6 مباريات لتحديد الفريق المتأهل للقسم الثالث.