نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي الزمالك عن مفاجأة سارة لجماهيره قبل مواجهة إنبي المرتقبة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الخميس: "نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الخاصة بمحمود علاء مدافع الفريق جاءت سلبية".

وتابع: "الفحوص أسفرت أيضاً عن سلبية المسحة التي خضع لها ابراهيم زارع اداري الفريق أيضاً".

وأضاف أن علاء سيخضع لمسحة اخري غدا للتأكيد، بالإضافة إلى بعض الفحوصات للاطمئنان عليه، وذلك قبل انتظامه في التدريبات.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد سبع نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات.