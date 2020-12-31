سوسييداد يهزم بلباو في ديربي "الباسك"
حسم ريال سوسييداد ديربي إقليم "الباسك" لصالحه، بتغلبه على مضيفه وغريمه التقليدي أتلتيك بلباو 1 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني.
وسجل كريستيان بورتو هدف المباراة الوحيد لسوسييداد في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء.
ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 29 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، ليحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق ست نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
على الجانب الآخر تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.
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