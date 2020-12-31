نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة وادي دجلة غدا الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وكان موسيماني أعلن قائمته لمواجهة دجلة واستبعد 12 لاعبا بسبب الإصابات المختلفة.

وضمت قائمة المستبعدين كل من:

كريم نيدفيد وجونيور أجاي وناصر ماهر وجيرالدو دا كوستا، وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق ومحمد هاني ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن، ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أحمد رمضان بيكهام

في خط الوسط : حمدي فتحي – أليو ديانج - حسين الشحات – وليد سليمان

في خط الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن