نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب نجم ليفربول 3 أسابيع للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صدمة جديدة بعد تأكد غياب المدافع جويل ماتيب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض ماتيب للإصابة في العضلة الضامة خلال التعادل مع وست بروميش البيون يوم الأحد الماضي وأظهرت الفحوص الطبية أن فترة علاجه ستستمر لثلاثة أسابيع.

ويعاني ليفربول من أزمة حقيقية في خط الدفاع حيث يفتقد أيضا لجهود فيرغيل فان ديك وجو غوميز لفترات طويلة.

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول :هذه النوعية من الإصابات أصبحت أمورا عادية، سيغيب ماتيب لنحو ثلاثة أسابيع.