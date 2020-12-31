نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الصراع مبكرًا على صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة المحلية بالموسم الحالي 2020 – 2021.

ويتقاسم 4 لاعبين صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز برصيد 3 أهداف لكل منهم هم (محمد شريف – عمر كمال – محمود كهربا – والترب واليا) ويأمل هؤلاء اللاعبين في مواصلة التهديف بالجولة الخامسة والانفراد بصدارة ترتيب الهدافين.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بالموسم الحالي:-

1- محمد شريف (الأهلي) 3 أهداف

2- محمود كهربا (الأهلي) 3 أهداف

3- والتر بواليا (الجونة) 3 أهداف

4- عمر كمال (المصري) 3 أهداف

5- مصطفى محمد (الزمالك) هدفين

6- عمرو جمال (طلائع الجيش) هدفين

7- شادي حسين (سيراميكا) هدفين

8- شيميلس بيكلي (المقاصة) هدفين

9- محمد صادق (الاسماعيلي) هدفين

10- محمد عبد المجيد (الانتاج الحربي) هدفين.

الجدير بالذكر أن نادي الجونة يتصدر ترتيب الدوري الممتاز حاليا برصيد 11 نقطة، يليه فريق الأهلي برصيد 9 نقاط، ويأتي الزمالك في المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط.