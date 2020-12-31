نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدوري السعودي للمحترفين هو أحد أقوى الدوريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما يتمتع به الدوري من منافسة قوية بين الأندية المتسارعة على لقب الدوري السعودي كل موسم، خاصة وأن الدوري السعودي به عدد من اللاعبين من دوليين سواء في المنتخب السعودي والمنتخبات الأخرى، كما أن الدوري به نخبة كبيرة من كبار المدربين.

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

ويحمل الدوري السعودي للمحترفين اسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث تم تغيير مسمى الدوري إلى هذا المسمى قبل موسمين تقريباً، ويشارك في هذا الدوري ستة عشر نادياً، ويتم إقامة مباريات بينهم بنظام الدوري من جولتين هما الذهاب والإياب حيث يتم إقامة الدوري على 30 جولة بين جميع الفرق، ومن ثم يتم حسم اللقب للفريق الذي تمكن من جمع أكبر عدد من النقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وبالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين نجد أن المنافسة قد وصلت إلى أشدها خلال مرور أول أحد عشر جولة، حيث نجد أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم منحصرة بين كل من: الهلال، والأهلي، والشباب، والاتحاد، حيث أن الفرق متقاربة من بعضها في عدد النقاط، كما بعد فريق النصر عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، نظراً لبدايته السيئة في دوري هذا الموسم، إذ أن العالمي تمكن من حصد 11 نقطة في خلال 11 مباراة، وإليكم جدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن.

ومن المقرر أن تستمر مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين على يومي الجمعة والسبت، حيث سيتم إسدال الستار عن الجولة الحادية عشر مساء يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى بمباراة تجمع بين فريقي الأهلي والتعاون.