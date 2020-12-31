موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري المصري والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - أنتم علي موعد لمشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن مباريات الدوري الممتاز المصري. لعب النادي الأهلي ثلاث مباريات فاز في الثلاث مباريات واحتل المركز الثاني في الدوري، بينما يحتل وادي دجلة المركز الثالث عشر، حيث لعب ثلاث مباريات فاز في مباراة وتعادل مباراة وخسر في مباراة. وفي التقرير التالي يمكنكم معرفة موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقنوات الناقلة .

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

يواجه فريق النادي الأهلي فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصرى وتقام المباراة على استاذ الأهلي وي السلام يوم الجمعة 1-1-2021، وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة

تنقل المباراة على قناه أون تايم سبورت القناه الرياضية الحصرية الحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري.

موعد المباراة الجمعة 1-1-2020 في تمام الساعة 19:30. القنوات الناقلة للمباراة ON Time Sports المعلق لم يتحدد بعد الملعب الأهلي we السلام

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات والفوز في تلك المباراة التي سيغيب عنها اللاعب عمرو السولية بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما يغيب أيضًا طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتحاد. بينما يغيب اللاعب محمد هلال من فريق وادي دجلة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن هداف الدوري المصري حتى الآن هو اللاعب محمد شريف لاعب النادي الأهلي متساويًا مع محمود كهربا برصيد ثلاثة أهداف، وهداف نادي وادى دجلة هو الاعب صلاح آمين برصيد هدفين.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ووادي دجلة

فريق النادي الاهلي

حراسة المرمى / محمد الشناوي

خط الدفاع / علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني

خط الوسط / حمدي فتحي – أليو ديانج – أكرم توفيق

خط الهجوم / محمد شريف – مروان محسن – حسين الشحات

فريق وادي دجلة

حراسة المرمى / محمد عبد المنصف

خط الدفاع / إسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب مباركي

خط الوسط / محمد رضا – أحمد مجدي – أحمد سعيد

خط الهجوم / أليكساندر ياكوبسين – صلاح أمين – حسام عرفات