أفضل اللحظات.. حسين الشحات يودع 2020 بكلمات مؤثرة

وعلق الشحات على الصور قائلا " ان لم تكن دائما البدايات جيدة فالنهايات تكون سعيدة جدا .. أفضل اللحظات في ٢٠٢٠ وهو اسعد اللحظات... نأمل في لحظات اكثر سعادة في ٢٠٢١ وأن ندعو الله أن يحفظنا جميعا ويرفع عنا الوباء ونكون بخير جميعا ".
ويدخل النادي الأهلي فاقدا العديد من العناصر الأساسية له في الفريق، بعد تعرض بعضهم لإصابات والبعض الآخر أظهرت مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا إيجابيتها.
يفقد الأهلي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو ، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، عمرو السولية، جونيور اجاي، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيعة.
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