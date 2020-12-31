مدافع آرسنال.. شالكة يبرم أولى صفقاته في عهد جروس

دعم نادي شالكه الألماني صفوفه، بالتعاقد مع سعيد كولاسيناك مدافع أرسنال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
وتعد هذه هي الصفقة الأولى في عهد المدير الفني السويسري كريستيان جروس، الذي تولى تدريب شالكه قبل أيام.
سيرتدي كولاسيناك صلحب الـ 27 عاما، القميص رقم 20 مع شالكه وسيبدأ عقده مع النادي بدءًا من الاثنين 4 يناير المقبل.
كولاسينياك عاد إلى ناديه السابق والذي شارك معه في 123 مباراة في جميع المسابقات.
جدير بالذكر، أن إدارة شالكه الألماني، قررت تعيين السويسري كريستيان جروس مدربا للفريق خلفا لمانويل باوم وذلك لتحسين نتائج الفريق الذي يقبع في المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى الألماني.
وكان المدير الفني السويسري، صاحب الـ66 عاما، تولى العديد من الفرق من بينهم الزمالك ونجح في قيادته للتتويج بالكونفدرالية الأفريقية.
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