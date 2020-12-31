نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم| الهلال يتعادل مع الشباب.. والاتحاد يهزم الباطن

تعادل الهلال مع ضيفه الشباب بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب "الملز"، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي. سجل البرتغالي فابيو مارتينيز هدف الشباب في الدقيقة 14 من هجمة مرتدة، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وسددها على يسار حبيب الوطيان حارس الهلال ليسجل هدف الشباب، وتعادل لفريق الهلال، المهاجم البديل صالح الشهري في الدقيقة 87.

وتغلب فريق اتحاد جدة على نظيره الباطن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري السعودي. سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الاتحاد والباطن. واستحوذ اتحاد جدة على الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 60 %، وسدد 7 تصويبات، جميعهم خارج القائمين والعارضة. في المقابل سدد الباطن 3 تسديدات طوال الـ 45 دقيقة، منهم تصويبة واحدة على المرمى، وتمكن جروهي حارس النمور من التصدي لها. وفي الشوط الثاني تمكن الاتحاد من هز شباك الباطن، عن طريق روماربو ريكادروا دا سيلفا في الدقيقة " 54"، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 81. وتمكن الباطن من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق فابيو أبرو في الدقيقة 91 من ركلة جزاء، لتنهي المباراة بفوز الاتحاد على الباطن 2 - 1.

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