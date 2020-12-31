التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا لـ الأهلي

أنهي النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائه.
ونجح امير توفيق في التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتصاها علي اللاعب الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم.
وكشفت مصادر خاصة أن مفاوضات الأهلي مع إدارة الجونة جرت في سرية تامة ودون أي ضجيج خاصة بعد تعثر ضم جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز.
وقالت المصادر ان عددا من الأندية دخلت في مفاوضات لضم اللاعب من بينها الشباب السعودي الذي تقدم بعرض وصل قيمته الي 2 مليون و400 ألف دولار وكذلك بيراميدز الذي عرض مليوني ونصف المليون دولار وأحمد حمودي علي سبيل البيع النهائي ، كما عرض الزمالك منح الجونة مليونا و800 ألف دولار بجانب عمر السعيد وكريم بامبو .
وأضاقت المصادر ان -صباح اليوم- زادت شدة مفاوضات جميع الأطراف لحسم الصفقة لكن إتصالا هاتفيا من محمود الخطيب المتواجد في دبي مع المهندس سميح ساويرس رئيس نادي الجونة حسم الأمر لمصلحة القلعة الحمراء.
وشدد المصادر ان الصفقة ستكلف الأهلي 2 مليون دولار بنظام التقسيط حيث سيدفع مسئولو القلعة الحمراء مليون دولار ويتم تقسيم باقي المبلغ ألي 4 دفعات علي مدار عام كامل .
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