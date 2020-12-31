سر تحول الأهلي لضم والتر بواليا

أنهي النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائها.
ونجح امير توفيق في التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتصاها علي اللاعب الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم.
وكشفت مصادر خاصة أن مفاوضات الأهلي مع إدارة الجونة جرت في سرية تامة ودون أي ضجيج خاصة بعد تعثر ضم جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز.
وقالت المصادر ان السر الرئيسي وراء إقتناع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بضم اللاعب يعود الي أن الزامبي بواليا يتميز بقدرته التهديفية العالية.
وأضافت أن اللاعب شارك الموسم الماضي في 15 مباراة أحرز خلالها 14 هدفا والموسم الحالي شارك في 5 مباريات أحرز خلالها ثلاثة اهداف.
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