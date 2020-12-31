سر صراع اللحظات الأخيرة في صفقة والتر بواليا لـ الاهلي

أنهي النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائه.

ونجح امير توفيق في التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتصاها علي اللاعب الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم.

وكشفت مصادر خاصة أن مفاوضات الأهلي مع إدارة الجونة جرت في سرية تامة ودون أي ضجيج خاصة بعد تعثر ضم جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز.

وقالت المصادر ان عددا من الأندية دخلت في مفاوضات لضم اللاعب من بينها الشباب السعودي الذي تقدم بعرض وصل قيمته الي 2 مليون و400 ألف دولار وكذلك بيراميدز الذي عرض مليوني ونصف المليون دولار وأحمد حمودي علي سبيل البيع النهائي ، كما عرض الزمالك منح الجونة مليون و800 ألف دولار بجانب عمر السعيد وكريم بامبو .

وأضافت المصادر أن رغبة اللاعب حسمت الوقف بجانب العلاقات الجيدة التي نجح في بنائها محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.