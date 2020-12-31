بعد حسم الصفقة رسميًا.. من هو ضحية بواليا في الأهلي

أنهي النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائها.

ونجح امير توفيق في التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتصاها علي اللاعب الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم.

وكشفت مصادر خاصة أن مفاوضات الأهلي مع إدارة الجونة جرت في سرية تامة ودون أي ضجيج خاصة بعد تعثر ضم جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز.

وقالت المصادر ان يوم السبت سوف يظهر اللاعب في التدريبات ويتم قيده محليا وافريقيا مع رفع اسم الإنجولي جيرالدو من القائمة ويكون بواليا ضمن القائمة التي ستشارك مع الفريق الأحمر في كأس العالم للاندية.