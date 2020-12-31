جاهز لمباراة سوينديب.. والتر بواليا في تدريبات الأهلي السبت

أنهي النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائه.

ونجح أمير توفيق في التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتضاها علي اللاعب إلزامي والتر بواليا لمدة 4 مواسم.

وكشفت مصادر خاصة أن مفاوضات الأهلي مع إدارة الجونة جرت في سرية تامة ودون أي ضجيج خاصة بعد تعثر ضم جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز.

وقالت المصادر إن بواليا سوف يظهر في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي بعد غد السبت وسيتم قيده محليا وأفريقيا ليكون جاهز للمشاركة في مباراة سوينديب في إياب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا.