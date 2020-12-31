بعد ضم بواليا.. الأهلي يوافق على إعارة العربي بدر للجونة

وافق النادي الأهلي علي إعارة العربي بدر لاعب وسط الفريق الصاعد إلي الجونة ضمن صفقة انتقال والتر بواليا للقلعة الحمراء، وهي أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائه.
ونجح أمير توفيق في التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتضاها علي اللاعب الزامي والتر بواليا لمدة 4 مواسم.
وكشفت مصادر خاصة أن مفاوضات الأهلي مع إدارة الجونة جرت في سرية تامة ودون أي ضجيج خاصة بعد تعثر ضم جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز.
وقالت المصادر إن يوم السبت سوف يظهر اللاعب في التدريبات ويتم قيده محليا وافريقيا مع رفع اسم الأنجولي جيرالدو من القائمة ويكون بواليا ضمن القائمة التي ستشارك مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.
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