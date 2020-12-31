بعد إصابته بكورونا: محمود كهربا يودع 2020 بكلمات مؤثرة

علق محمود كهربا لاعب النادي الاهلي على انتهاء عام 2020 وبداية العام الجديد 202‪1

ونشر محمود كهربا صورة له وعلق عليها قائلا "ولا ٢٠٢٠ ولا ٢٠٢١.. كل السنين الحمدلله رضا بكل شيء فيها.. مشوفتش سنة وحشة وسنة حلوة كلها خطوات صعبة وسهلة.. المهم الرضا والثقة بالله اللهم لك الحمد والشكر يارب سنة سعيدة عليكم الأسهل فيها اكتر من الأصعب..كل سنة وانتوا طيبين ".

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي بالأهلي أن المسحة الطبية التي أجراها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وقال عبدالحفيظ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.