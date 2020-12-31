بعد اقتراب مصطفى محمد من سانت إيتيان.. تعرف على وضع الفريق الفرنسي في الدوري

وذكر موقع "but football club" الفرنسي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على رحيل مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وأضافت الموقع الفرنسي، أن سبب موافقة الزمالك على رحيل مصطفى محمد، حاجة النادي المصري الملحة إلى الأموال في الوقت الحالي، إضافة إلى أن مسؤولي نادي سانت إيتيان متواجدون حاليا في القاهرة لوضع اللمسات النهائية على الصفقة".
ويعاني فريق سانت ايتيان من تذبذب في النتائج ولم ينجح في تحقيق الفوز في أخر 5 لقاءات سوى مباراة واحدة وتعادل في باقي المباريات.
ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 18 نقطة، من أربع انتصارات و6 تعادلات.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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