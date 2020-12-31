نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.
جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق وادي دجلة في السابعة والنص مساء غدٍ الجمعة على ملعب «الأهلي we السلام»، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.