القيعي يهاجم مدير بيراميدز: تصريحك "شغل قهاوي".. والهجوم على رمضان رد فعل

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن الأزمة في رحيل رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي لم تكن في النادي الذي انتقل إليه، ولكن في طريقة رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال القيعي خلال تقديمه برنامجه "ملك وكتابة" المُذاع عبر قناة الأهلي: "من بعد رحيل رمضان صبحي اختار الانضمام لبيراميدز ومنذ ذلك التوقيت خرج مسئولو التعاقدات في فريق بيراميدز وتحدثوا عن الأهلي بطريقة غير لائقة، وقالوا إن رمضان يتعرض لعملية اغتيال معنوي".

وتابع: "أول مرة رأيت فيها عمرو بسيوني كان مع ممدوح عيد، وأتيا لي لكي يعرضا علينا لاعبين وكان ذلك قبل أن يكون لهما منصب في بيراميدز، وقتها بسيوني كان وكيل لاعبين غير معتمد!".

وواصل: "يجب على الناس أن تفهم الموضوع جيدًا، الأمر ليس اختيار النادي الذي انضم له رمضان، ولكن كيفية اختياره وكيف علق بعد رحيله عن الأهلي؟!".

استكمل: "عندما يتعاقد ناد مع لاعب ويكون كل همه المكايدة وعند تقديم رمضان صبحي يتم تقديمه ويقول "هوس" في إشارة له بالحركة التي قام بها رمضان صبحي في الفيديو الذي تم تقديم من خلاله".

وأردف: "رمضان صبحي انضم لبيراميدز من أجل الطموح كأنه ينتقل من نادٍ مغمور، اللاعب بعد أن ترك الأهلي وجه رسالة سلبية وهو من أثار الجماهير".

أكمل: "جماهير الأهلي غاضبة نتيجة استفزازها وترد كرد فعل، لماذا لم تغضب الجماهير من أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي لأن اللاعب لم يستفز الجماهير".

أشار: "ممدوح عيد كان يعمل في الأهلي في منصب إداري بقطاع الناشئين كل ما قدمه وقت عمله في الأهلي أنه هرب أحمد حسن كوكا للبرتغال، وحسن حمدي بعد ذلك قرر فتح تحقيق ورحل ممدوح عن النادي وتقرر عدم التعامل معه أخرى".

قال: "بما أننا نتحدث عن الاحترافية، الكلام الذي قاله عمرو بسيوني عن الأهلي (عيب وشغل ناس قاعدة على القهوة) لو هو فقط يعبر عن رأيه سنتجاهل عن الكلام، أما إذا كان يتحدث باسم بيراميدز فسوف نرد".

اقرأ أيضًا.. بيراميدز: رمضان صبحي يتعرض لـ"الإرهاب" من جماهير الأهلي.. ومحللون يسخرون منه!

وأوضح: "أتوجه برسالة لأصحاب وملاك نادي بيراميدز، عندما يتحدث شخص مسئول من بيراميدز يتحدث عن الأندية باحترافية وليس بعشوائية".

اختتم: "عندما يقول عمرو بسيوني كيف يفوز الأهلي؟ (احنا مش قاعدين في القهوة) الأهلي يسبقك بـ105 سنوات ومين يتعلم من مين؟ أتعلم منك لو هناك جديد".