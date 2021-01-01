موقف جيرالدو بعد تعاقد الأهلي مع بواليا

كشف هشام صالح وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي عن موقفه من الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام صالح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تعاقد الأهلي مع والتر بواليا أمر لا يخصنا.. نبارك لهم اللاعب، لكن الأمر ليس له علاقة بـ جيرالدو، لم تصله عروض مصرية، واللاعب لن يلعب في مصر إلا لـ الأهلي".

وتابع: "إذا رفعوا اسمه من قائمة الفريق، فسيكون على النادي احترام التعاقد المبرم بين الطرفين، والممتد حتى 2023، شاء من شاء وأبى من أبى، سيبقى لـ جيرالدو اسمه وقيمته داخل القارة الإفريقية كلاعب دولي واسم كبير".

وانضم جيرالدو للنادي الأهلي الموسم قبل الماضي، قادما من فريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.