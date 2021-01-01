الزمالك: لم نتلق عرضا رسميا بشأن مصطفى محمد

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن إدارة النادي الأبيض لم تتلق عروضًا بشأن اللاعب مصطفى محمد.

وأضاف قاسم في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من الخميس: "لم يصلنا أي عروض رسمية بشأن مصطفى محمد، وصل خطاب للنادي غير مختوم، الزمالك يعتمد على مصطفى محمد 100%".

وواصل: "نعلم أن مصطفى محمد يرغب في الاحتراف وجميع اللاعبين حلمها أن تكون مثل محمد صلاح، إذا كان مصطفى محمد يظن أن العرض الذي يصله هو الأخير أنظر ما فعله محمد صلاح عندما رحل من تشيلسي".

وأنهى: "صلاح بعدما رحل عن تشيلسي كنّا نظن أننا لن يعود إلى إنجلترا، لكن الآن أصبح من أفضل اللاعبين في العالم".

وكان عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك كشف أن مصطفى محمد تلقى عرضًا وصل قيمته 5.5 مليون دولار.

جدير بالذكر أن هناك وفدًا من جانب نادي سانت إتيان يتواجد في مصر الآن من الدخول في مفاوضات مع الزمالك بشأن اللاعب مصطفى محمد.