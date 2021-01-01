وقال بن صالح خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت إن، جيرالدو لم تصل له اي عرض من الاندية المصرية نهائياََ.
وتابع: جيرالدو لن يلعب لاي نادي مصري سوى النادي الأهلي، وهذا قرار اللاعب ولا رجعة فيه.
وأضاف بن صالح أن، جيرالدو لاعب محترف يلعب في نادي كبير ومازال في عقده ثلاث سنوات وهذا يلزم الجميع بالعقد ولا يوجد ما يستدعي لأي لغط.
وأشار وكيل جيرالدو الى أنه، حال تم رفع اسم اللاعب من قائمة النادي الأهلي سوف يتم السير على نص العقود التي بين النادي وبيننا، واذا تم فسخ العقد فانه يوجد شرط جزائي ونحن ايضاََ ملتزمين بذلك.
وأردف: اذا تم فسخ التعاقد مع الأهلي من طريق النادي فسوف يتم استلام باقي قيمة عقد اللاعب حتى عام 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل جيرالدو: رفع اسم اللاعب من قائمة الأهلي يساوي قيمة عقده حتى 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.