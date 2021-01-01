الرياضة

خاص - نكشف موعد جلسة الزمالك مع فرجاني ساسي لحسم ملف التجديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، أخر التطورات بشأن تجديد التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" مهند عون وكيل فرجاني ساسي بتواجد في القاهرة يوم السبت المقبل".

وأضاف:" مجلس الزمالك سوف  يعقد جلسة مع وكيل فرجاني مساء يوم الأحد المقبل لحسم ملف تجديد تعاقد فرجاني ساسي بشكل نهائي".

ومن المقرر، أن يحل الزمالك ضيفا على أنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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