نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات مرتقبة لغزل كفر الدوار والمعمورة وبدر والعبور بالقسم الثالث في المقال التالي
ومن المقرر أن يخوض فريق دلفى مواجهة صعبة مع غزل كفر الدوار بملعب المدينة الشبابية بابوقير .
ويواجه فريق مركز شباب المعمورة نظيرة فريق مركز شباب القبارى بملعب شباب المعمورة .
ويلعب فريق مركز شباب ايتاى البارود مع فريق المجد، ويخوض فريق مركز شباب الدلنجات موقعة كروية مرتقبة مع مركز شباب العبور بملعب سبورتنج سيتى .
ويخوض فريق رشيد لقاء مع نهضة العامرية بملعب زغلول، ويستضيف مركز شباب حوش عيسى نظيرة فريق مياه البحيرة .
كما سيلعب ويواجه فريق بدر نظيره الترام بملعب بدر ..
بمواجهة مركز شباب كفر بولين أمام اسكندرية للبترول على ملعب كفر بولين .
ترتيب المجموعة الحادية عشر
1- المجد 10 نقاط
2- بترول الاسكندريه 8 نقاط
3- الترام 8 نقاط
4- نهضه العامريه 7 نقاط
5- بدر 7 نقاط
6- حوش عيسي 6 نقاط
7- مياه البحيره 6 نقاط
8- شباب المعمورة 6 نقاط
9- شباب القباري 5 نقاط
10- ايتاي البارود 5 نقطة
11- كفر بولين 3 نقاط
12- شباب العبور 3 نقاط
13- شباب الدلنجات 3 نقاط
14- غزل كفر الدوار3 نقطه
15- رشيد 2 نقاط
16دلفي