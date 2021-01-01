نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات مرتقبة لغزل كفر الدوار والمعمورة وبدر والعبور بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات هامة وقوية بالجولة السادسة للمجموعة الـ 11 من دورى القسم الثالث للموسم الحالي 2020-2021.

ومن المقرر أن يخوض فريق دلفى مواجهة صعبة مع غزل كفر الدوار بملعب المدينة الشبابية بابوقير .

ويواجه فريق مركز شباب المعمورة نظيرة فريق مركز شباب القبارى بملعب شباب المعمورة .

ويلعب فريق مركز شباب ايتاى البارود مع فريق المجد، ويخوض فريق مركز شباب الدلنجات موقعة كروية مرتقبة مع مركز شباب العبور بملعب سبورتنج سيتى .

ويخوض فريق رشيد لقاء مع نهضة العامرية بملعب زغلول، ويستضيف مركز شباب حوش عيسى نظيرة فريق مياه البحيرة .

كما سيلعب ويواجه فريق بدر نظيره الترام بملعب بدر ..

بمواجهة مركز شباب كفر بولين أمام اسكندرية للبترول على ملعب كفر بولين .

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- المجد 10 نقاط

2- بترول الاسكندريه 8 نقاط

3- الترام 8 نقاط

4- نهضه العامريه 7 نقاط

5- بدر 7 نقاط

6- حوش عيسي 6 نقاط

7- مياه البحيره 6 نقاط

8- شباب المعمورة 6 نقاط

9- شباب القباري 5 نقاط

10- ايتاي البارود 5 نقطة

11- كفر بولين 3 نقاط

12- شباب العبور 3 نقاط

13- شباب الدلنجات 3 نقاط

14- غزل كفر الدوار3 نقطه

15- رشيد 2 نقاط

16دلفي