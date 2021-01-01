نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي اليوم، يسعى المارد الأحمر النادي الأهلي إلى استكمال سلسلة الانتصارات المتتالية ببطولة الدوري الممتاز حيث لعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في النسخة الحالية لبطولة الدوري فاز فيهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة حيث يحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 9نقاط وله مباراة مؤجلة في الجولة الرابعة مع نادي الزمالك، وعلى الجانب الآخر يسعى فريق وادي دجلة غلى تحقيق الفوز على نادي القرن حيث يمتلك فريق دجلة 4 نقاط وذلك من ثلاث مباريات حيث فاز في مبارة وتعادل في أخري وتلقي هزيمة في مبارة ويحتل الفريق المركز الحادي عشر بترتيب الدوري ونقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي اليوم مع وادي دجلة في بطولة الدوري والقناة الناقلة.

موعد مباراة الأهلي اليوم مع وادي دجلة

يلتقي اليوم الجمعة الموافق الأول من يناير لعام 2021 النادي الأهلي مع وادي دجلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الأهلي حيث يرغب كل فريق في اقتناص الثلاث نقاط وتحقيق الفوز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم

يلتقي الأهلي مع وادي دجلة اليوم في الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري وسوف يتم إذاعة المباراة على القناة الرياضية أون تايم سبورت1 وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز بأربعة أهداف في مباراته الأخيرة بالبطولة بينما حقق فريق دجلة التعادل.

قائمة النادي الأهلي للمباراة

حراسة المرمي(الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير).

الدفاع(أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد شكري، علي معلول، سعد سمير،عربي بدر).

وسط الملعب(حمدي فتحي، حسين الشحات، وليد سليمان، آليو ديانج، عبد الرحمن مانو، أحمد نبيل كوكا، زياد طارق).

الهجوم(محمد شريف، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن).