نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السابعة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتربع إياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو قائمة هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السادسة عشر برصيد 9 أهداف.

وتمكن عزز لويس سواريز رصيده التهديفي في قائمة هدافي الليجا، بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه أتلتيكو مدريد أمام خيتافي.

في المقابل أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، وهداف الموسم السابق، 7 أهداف حتى الآن.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السابعة عشر

1 – جيرارد مورينو.. 8 أهداف.

2 – كريم بنزيما.. 8 أهداف.

3 – ياجو أسباس.. 8 أهداف.

4 – لويس سوايز.. 8 أهداف.

5 – ميكيل أويارزابال.. سبعة أهداف.

6 – ليونيل ميسي.. سبعة أهداف.

7 – خوسيه موراليس.. ستة أهداف.

8- جواو فيليكس.. خمسة أهداف.

9 – باكو ألكاسير.. خمسة أهداف.

10 – كارلوس سولير.. خمسة أهداف.

11 – روجر.. خمسة أهداف.

12 – ماركوس يورينتي.. خمسة أهداف.