نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على غيابات الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني فريق الأهلي من غيابات عديدة قبل مواجهة وادي دجلة غدًا الجمعة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، علي ملعب الأهلي وي السلام، في السابعة والنصف مساءً.

ويغيب عن الأهلي الرباعي "محمد هاني، وأكرم توفيق، ومروان محسن، ومحمود عبدالمنعم كهربا"، بسبب إصاباتهم بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة الأخيرة لهم.

بالإضافة إلى المصاب سلفًا عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة الذي تحولت مسحته إلي إيجابية مرة اخري، بعد أن كانت سلبية منذ 48 ساعة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، وأليو ديانج، وليد سليمان.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، صلاح محسن.