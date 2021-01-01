وفاة تومي دوكيرتي مدرب مانشستر يونايتد السابق عن 92 عاما

أعلنت أسرة تومي دوكيرتي الخميس وفاة مدرب مانشستر يونايتد ومنتخب اسكتلندا السابق عن 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ونعي مانشيستر يونايتد المدرب السابق على "تويتر": "ببالغ الحزن ننعي وفاة تومي دوكيرتي الذي قادنا للفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي عام 1977 بفريق رائع مثل مانشستر يونايتد". وسبق لدوكيرتي تدريب عدة أندية من بينهم تشيلسي وأستون فيلا كما عمل لفترة في أستراليا بعد مسيرة حافلة في الملاعب خاض خلالها 25 مباراة مع منتخب اسكتلندا بين 1951 و1959 وأكثر من 300 مباراة في بريستون نورث إند.

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