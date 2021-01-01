محمد بركات: بواليا إضافة للأهلي .. والزمالك لعب بشكل جيد في نهائي أفريقيا

تحدث محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق عن تعاقد القلعة الحمراء مع مهاجم الجونة والتر بواليا لمدة 4 سنوات.
وقال بركات في تصريحات لبرنامج "سهرة خاصة" على قناة الأهلي، إن والتر بواليا صفقة مميزة للغاية للأهلى لأنه من أفضل اللاعبين في الدوري بالموسم الحالي وصفقة رابحة للأهلي.
وأوضح أنه لا بد من تحية الزمالك على تقديم مباراة قوية في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن التوفيق في نهاية المطاف كان من نصيب الأهلي، وقدموا مباراة كبيرة تليق بالكرة المصرية.
أنهي النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائها.
ونجح امير توفيق في التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتضاها علي اللاعب الزامي والتر بواليا لمدة 4 مواسم .
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