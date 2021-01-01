نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو نادي الزمالك في إقناع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تجديد عقده لمدة 5 مواسم مقبلة.

الزمالك استطاع أن يفسد مخططات بيراميدز، الذي كان يريد ضم اللاعب كما أوضحت تقارير صحفية، حيث دخل مسئولو النادي السماوي في مفاوضات جادة مع اللاعب.

واتفق الزمالك مع فتوح على أن يتقاضى 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، أي 50 مليون جنيه خلال الـ5 مواسم.

جدير بالذكر أن أحمد فتوح يعد من العناصر الأساسية في منتخب مصر والمنتخب الأولمبى، كما أن لديه إمكانيات فنية كبيرة تقربه من المشاركة الأساسية مع الزمالك.