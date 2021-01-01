نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أولي مواجهات برشلونة في 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي برشلونة الإسباني، عن أهم 5 مواعيد تتعلق بمباريات الفريق الكروي الأول بالبرسا، خلال العام 2021 المقبل.

وأعلن الموقع الرسمي للفريق الكاتالوني، عن تسليط نادي برشلونة الضوء على أهم 5 مواعيد له خلال العام الجديد.

وتبداء ضربة البداية مع مشاركة الفريق في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام بين 13 و17 من شهر يناير المقبل، حيث سيلعب نصف النهائي في الموعد الأول أمام ريال سوسيداد، على أن يكون النهائي في حالة التأهل في الموعد الثاني.

وثاني الثانية في عودة منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث سيخوض البلاوغرانا مباراة دور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 16 من شهر فبراير على ملعب كامب نو ويوم 10 مارس لموقعة الإياب بباريس.

أما عن الثالثة فهي الكلاسيكو قمة إسبانية من العيار الثقيل أمام ريال مدريد في الدوري المحلي، فسيخوض برشلونة المباراة الثانية أمام الغريم التقليدي في 10 أو11 أبريل وهي واحدة من أكثر المباريات اهتمامًا من قبل الجماهير.

ورابعًا مباراتي الكأس، فبعد أن تم تأجيل مباراة النهائي الماضي لمدة عام بسبب فيروس كورونا بين ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو إلى 4 أبريل، سيكون هناك نهائي آخر يأمل برشلونة أن يكون طرفًا فيه يوم 17 من الشهر نفسه.

وأخيرا خامسًا تأتي ببدء بطولة كأس الأمم الأوروبية حيث ستنطلق عقب نهاية المسابقات المحلية للأندية، ويتجمع المنتخبات الأوروبية بين 11 يونيو إلى 11 يوليو للبطولة التي تأجلت من العام الماضي.