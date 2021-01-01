نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الدوري السعودي ومواعيد مباريات جميع الفرق يناير 2021 بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات الدوري السعودي يُعد من أكثر ما يهم عشاق الساحرة المستديرة داخل المملكة العربية السُّعُودية، ولا سيما أن الشعب السعودي من الشعوب الذواقة تمامًا لكرة القدم ؛ نظرًا لما تتمتع به هذه اللعبة من قدر غير عادي من الإثارة والقوة والتشويق ، ويضم الدوري السعودي الممتاز عدد كبير من أعرق الأندية السُّعُودية فضلًا عن عدد كبير من اللاعبين المحترفين أصحاب المهارات الفائقة ، وفيما يلي سوف يتم عرض جدول مباريات الجولة رَقْم 11 من دوري المحترفين بالمملكة ومواعيد مباريات البطولة بشهر يناير بالتفصيل.

بطولة الدوري الممتاز السعودي 2021

كما يرغب البعض في متابعة مباريات الدوري الانجليزي فإن الدوري السعودي أيضًا يُعتبر من أهم البطولات المحلية داخل المملكة العربية السُّعُودية ويُسارك بها عدد كبير من الأندية ، وتكمن أهمية تلك المسابقة في أنها تأتي في عدة جولات جميعها تحمل قدر كبير جدًا من التشويق والإثارة نظرًا لمحاولة كل فريق تحقيق الفوز على الخَصْم وتسجيل اكبر عدد من الأهداف والحصول على أكبر قدر ممكن من النِّقَاط أيضًا من أجل اتخاذ ترتيب متقدم بالبطولة، ومن أشهر الأندية بالبطولة كل من نادي الأهلي السعودي، نادي الهلال، نادي النصر، نادي العين، وغيرهم.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 1 يناير 2021

من أهم مباريات اليوم في الدوري السعودي الممتاز الجولة الجديدة من البطولة ، ما يلي:

مباراة فريق (ضمك) ضد فريق (الفتح): في تمام الساعة 2.45 م بتوقيت القاهرة، والساعة 3.45 م بتوقيت السُّعُودية.

في تمام الساعة 2.45 م بتوقيت القاهرة، والساعة 3.45 م بتوقيت السُّعُودية. مباراة فريق (العين) ضد فريق (أبها): في تمام الساعة 2.50 م بتوقيت القاهرة، والساعة 3.50 م بتوقيت السُّعُودية.

في تمام الساعة 2.50 م بتوقيت القاهرة، والساعة 3.50 م بتوقيت السُّعُودية. مباراة فريق (الاتفاق) ضد فريق (الوحدة): في تمام الساعة 4.35 م بتوقيت القاهرة، والساعة 5.35 م بتوقيت السُّعُودية

جدول مباريات الدوري السعودي غدا

تنطلق مباراة فريق (الرائد) ضد فريق (القادسية): في تمام الساعة 2.25 م بتوقيت القاهرة، والساعة 3.25 م بتوقيت السُّعُودية.

في تمام الساعة 2.25 م بتوقيت القاهرة، والساعة 3.25 م بتوقيت السُّعُودية. تنطلق مباراة (الأهلي) ضد فريق (التعاون): في تمام الساعة 5.20 م بتوقيت القاهرة، والساعة 6.20 م بتوقيت السُّعُودية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي يناير 2021