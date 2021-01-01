نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاع نادي الهلال السعودي الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، ولاسيما بعد تعادله أمام نادي الشباب مساء اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 بهدف لكل منهما، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعلى الرغم من التعادل إلا أنه يوجد حالة من عدم الرضا لدى مشجعي الزعيم بعد الأداء الضعيف ووقوعه في شباك التعادل.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

أقيمت اليوم ثلاث مباريات هامة في الدوري السعودي ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة، حيث فاز نادي الاتحاد على نادي الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، كما حقق نادي النصر اليوم الفوز على فريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة صعبة للغاية، وهرب نادي النصر من القاع بعد حصد الثلاث نقاط اليوم، أما نادي الهلال فقد وقع في فخ التعادل أمام الشباب.

نادي الهلال يتصدر الدوري السعودي

وبعد انتهاء مباريات اليوم تواجد نادي الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، وجاء نادي الأهلي السعودي وصيفاً له في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط، أما المركز الثالث فكان من نصيب نادي الشباب برصيد 19 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع نادي الاتحاد بعد فوزه اليوم على فريق الباطن برصيد 18 نقطة، والاتفاق في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

النصر يهرب من القاع

استطاع نادي النصر الابتعاد عن القاع بعد الفوز في مباراة اليوم ويتواجد حالياً في المركز الثاني عشر، ويحظى الدوري السعودي بمتابعة كبيرة في العديد من الدول العربية، وذلك لوجود عدد من اللاعبين المحترفين من أصحاب المهارات الرائعة، فضلاً عن عدد من المدربين الأجانب، مما زاد من قوته.

وتنطلق ثلاث مباريات هامة غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وهى: