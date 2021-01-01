أشرف صبحي يكشف .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن حالة واحدة تتيح لمرتضي منصور العودة من جديد لرئاسة نادي الزمالك.

وقال صبحي في تصريحات لملعب "أون تايم سبورت" إن مجلس الزمالك الموقوف برئاسة مرتضى منصور، محتمل عودته في حالة واحدة، وهي عندما تقول النيابة التي تجري التحقيقات في المخالفات الخاصة بمجلس الزمالك الموقوف لم ترتق إلى المخالفات.

أضاف وزير الشباب والرياضة أنه وفي حالة إقرار النيابة مخالفات خاصة بمجلس الزمالك الموقوف، يتم تحديد موعد لانتخابات الزمالك بمجلس جديد، ويتم هذا الأمر عن طريق الطريق القانونية واللوائح.