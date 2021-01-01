في بيان رسمي .. محمد وهبة يعتذر عن عدم الاستمرار مع الإسماعيلي

أعلن محمد وهبة المدير الفني لفريق الإسماعيلي، اعتذاره عن البقاء لقيادة الدراويش خلال الفترة المقبلة في بيان رسمي نشره منذ قليل.

وتولى وهبة قيادة الإسماعيلي في آخر مباراتين تعادل في مباراة كان أمام البنك الأهلي ثم فاز في المباراة الماضية أمام أسوان.

وجاء نص البيان كالآتي:

بيان اعتذار محمد وهبة الاستمرار بالعمل بالنادي الإسماعيلي.

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي

تحية واحترامًا وبعد..

شرفت بتولي المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي في ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسئولية والواجب كأحد أبناء النادي الإسماعيلي العظيم، وأديت دوري بكل إخلاص وبما يرضي الله وضميري وحبي للنادي الذي قدمني لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا.

وحيث أننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التي تحقق آمال وطموحات النادي وجماهيره الوفية العظيمة فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادي الإسماعيلي.