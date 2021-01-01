عمرو وردة يكشف موقفه من الانضمام إلى الزمالك أو بيراميدز

أكد عمرو وردة لاعب فولوس اليوناني أنه لن يلعب في مصر إلا في النادي الأهلي، مؤكدا أنه يرفض فكرة اللعب للزمالك أو بيراميدز.
وقال وردة في تصريحات لبرنامج "اللعيب" لم أفكر في العودة لمصر، كان هناك مفاوضات من الأهلي وأنا ابن النادي كانت المفاوضات رسمية، وكان هناك عرض آخر من نادٍ الأهلي، لو في يوم من الأيام عودت لمصر سيكون على النادي الأهلي.
وواصل وردة تصريحاته: "لن ألعب في مصر غير للنادي الأهلي، نادي الزمالك كبير جدًا ولدي احترام غير طبيعي له ونادي بيراميدز أيضًا".
وتابع: "أقاتل من أجل العودة للمنتخب، سأكون أكثر شخص سعيد في الدنيا إذا انضمت للمنتخب، سأبذل كل ما في وسعي، وأجعل كل شخص يعلم إنني موجود، ولن أخرج من غرفتي".
وأضاف: "تواصلت مع حسام البدري قبل توقيعي لنادي فولوس اليوناني، ولن أطلب من أي لاعب أن يتوسط لي لكي أعود للمنتخب سأعود بمجهودي، سأعود لأجعل الناس يعلمون من أنا".
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