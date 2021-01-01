تعرف على حكام مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.
وأعلنت لجنة الحكام عن الطاقم الذي يدير مباراة الأهلي ووادي دجلة حيث يدير الحكم أحمد الغندور، ومحمد عبد المجيد كحكم مساعد، وشهاب راشد حكم مساعد ثاني، ومحمد حسن حكمًا رابعًا، وحسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو، وحمادة القلاوي كمساعد.
وتواجه الفريقين في 16 مباراة في الدوري المصري، فاز الأهلي في 12 مباراة، بينما نجح دجلة في الفوز بمباراة وحيدة، تعادل الفريقين 3 مباريات.
يفقد الأهلي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو ، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، عمرو السولية، جونيور اجاي، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيعه.
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