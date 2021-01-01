مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها موجهة الهلال ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان".

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم، الخميس والقنوات الناقلة، حيث تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والسعودي والمصري الممتاز.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم، الجمعة والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

إيفرتون ضد وست هام يونايتد - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

ضمك ضد الفتح - الساعة لثالثة إلا الربع عصرا - على قناة السعودية الرياضية

العين ضد أبها - الساعة الثاالثة إلا عشر دقائق عصرا - على قناة السعودية الرياضية

الاتفاق ضد الوحدة - الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة مساء - على قناة السعودية الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم

بني ياس ضد الظفرة - الساعة الثالثة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية

النصر ضد الوحدة - الساعة الثالثة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية

الوصل ضد شباب الأهلي دبي - الساعة السادسة مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

بيراميدز ضد الإنتاج الحربي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

الأهلي ضد وادي دجلة - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت