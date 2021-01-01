نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مؤجالات مانشستر يوناتيد والسيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، أن الغريمين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سيخوضان مباراتيهما المؤجلتين من الجولة الأولى للموسم في يناير كانون الثاني.

ولم يلعب الفريقان في الجولة الأولى في سبتمبر أيلول بسبب مشاركتهما في مراحل خروج المغلوب لمسابقتي الأندية في أوروبا الموسم الماضي والتي انتهت في اغسطس (آب) بسبب وباء كوفيد-19.

وسيستضيف بيرنلي منافسه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في 12 يناير (كانون الثاني)، بينما يستضيف سيتي منافسه أستون فيلا في 20 يناير (كانون الثاني).

وستضيف المباراتان المزيد من الأعباء لجدول مواجهات مزدحم بالفعل لقطبي مانشستر اللذين سيلتقيان أيضاً في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة في السادس من يناير قبل أن يستهلا مشوارهما في كأس الاتحاد في الأسبوع التالي.

ويحتل سيتي المركز الثامن في الدوري من 14 مباراة بعد أن تأجلت مباراته يوم الإثنين في ضيافة إيفرتون بسبب تفشي كوفيد-19 في النادي.

وعاد الفريق الأول لمانشستر سيتي للتدريب بعد إغلاق ملاعب التدريب في النادي لمدة يومين، لكن رابطة الدوري لم تعلن عن أي موعد جديد لمباراته مع إيفرتون.