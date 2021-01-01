الليلة .. الأهلي يبحث عن تأمين صدارة الدوري عبر وادي دجلة

وتواجه الفريقان في 16 مباراة في الدوري المصري، فاز الأهلي في 12 مباراة، بينما نجح دجلة في الفوز بمباراة وحيدة، تعادل الفريقين 3 مباريات.

سجل الأهلي في شباك وادي دجلة 21 هدفا، بينما سجل وادي دجلة في شباك الأهلي 6 أهداف.

وضمت القائمة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق. ويواجه الأهلي فريق وادي دجلة في السابعة والنص مساء اليوم الجمعة على ملعب «الأهلي we السلام»، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

يفقد الأهلي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو ، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، عمرو السولية، جونيور اجاي، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيعه.